السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والأوراق المطلوبة للحصول عليها

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 من المواضيع التى تهم شريحة هامة من المواطنين وزادت نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

أولا- الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التضامن الإجتماعى  للاستعلام عن نتيجة بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط.

ثانياً- تظهر على الشاشة عدة خيارات يقوم المستعلم باختيار أحدهم وهى كالآتى (البيانات الأساسية / غير مستوفي الأوراق / تم الكشف / إعادة العرض / مرتج للجنة / تم تحويل الطلب لوزارة التضامن الاجتماعي).

ثالثاً- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومى  المكون من 14 رقم من خلال الخانات المخصصة لذلك مع التأكيد على كون البطاقة سارية العمل بها .

رابعاً- الضغط على الأيقونة  الخاصة بكلمة " بحث".

خامساً- ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 للشخص المتقدم.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 

هناك عدة فئات خصصت الدولة لهم الاستفادة من الخدمات التى تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة وهم ذوى الإعاقة من أصحاب :

1- الإعاقات السمعية.

2- الإعاقات البصرية.

3- الإعاقات السمع بصرية.

4- الإعاقات المتعددة.

5- قصار القامة، وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم.

6- أصحاب أمراض الدم المزمنة.

7- الهيموفيليا.

8- أصحاب الأمراض المزمنة، والتي تهدد الحياة.

9- اضطرابات التعلم التي تعوق إدراك الطفل، وفي هذه الحالة يحق للطفل الالتحاق بالمدارس الدامجة.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات استخراجها

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

حسب ما حددته وزارة التضامن الاجتماعى فهى كالآتى :

1- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

2- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

3- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع، يجب حضور ولي الأمر/الوصي.

4- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

5- عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

6- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.

7- في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية على المفاصل.

8- في حالة وجود تيبس مفاصل أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خزل نصفي طولي.

9- رنين مغناطيسي على المخ في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي.

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