الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات استخراجها

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة أحد الآليات التي اعتمدت عليها الدولة في توفير حياة كريمة لذوي الهم بعد معاناتهم لسنوات طويلة من التهميش، وجاء استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سعى لتوفير حياة كريمة لهم ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن إصدار بطاقة المعاقين لذي الهمم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ويمكن لذوي الهمم إجراء هذه العملية باتباع الخطوات التالية: 

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لعام 2023

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تفسير ألوان الكارت

اختيار خانة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، او الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم قم بإدخال الرقم القومي، واضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي، وذلك طبقًا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

سجل طلبك من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم

بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات

قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك

بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

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استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

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