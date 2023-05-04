الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة إجراءات للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وترصد "الدستور" إجراءات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال:

تسجل الطلب من خلال البوابة.

التأكد من تسجيل البيانات بدقة حتى لا تتحمل المسئولية القانونية، كما أنه يتوقف عليه قبول الطلب أو رفضه.

التأكد أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

ضرورة ملء البيانات الشخصية وبعدها استمارة البيانات الأساسية، والتى تضم مجموعة أسئلة والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة بكتابة الآتي:

الرقم القومي للشخص المقدم للطلب، الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع أي ذكر أم أنثى، الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب، محافظة السكن، مدينة السكن، العنوان، الوظيفة، التليفون الذي ستصلك عليه رسالة بموعد ومكان الكشف.

بعد التسجيل هيظهر رقم الطلب لا بد من الاحتفاظ به.

الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة، وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات؛ ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

بناءً على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

أما عن استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فهي تحق الحالات الآتية:

1- بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد.

2- الشلل الرباعي.

3- الشلل الدماغي.

4- ضمور العضلات "شلل الأطفال فى طرف أو أكثر".

5- حالات كف البصر.

6- متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى "معدل ذكاء ٣٥ أو أقل".

7- الإعاقات المتعددة.

8- طيف التوحد.

9- القزامة.

يتم الاستعلام عن الطلب من خلال الرقم القومي عن طريق الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

التضامن الاجتماعي البيانات الشخصية الحالة الاجتماعية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الأساسية الاستعلام عن كارت الخدمات

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