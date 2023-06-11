الثانوية الأزهرية.. الخريطة وبما تفسر أصعب سؤالين بالجغرافيا

أدى طلاب القسم الأدبى للثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادة "الجغرافيا" ضمن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي انطلقت الأسبوع الماضي في كل معاهد الجمهورية.

وتباينت ردود فعل الطلاب على مستوى الامتحانات والأسئلة التي وردت به، ما بين السهل والصعب.

ففي الوقت الذي أكد فيه بعض الطلاب أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة كانت مباشرة ولا يوجد بها أي مشاكل فنية، على الجانب الآخر اشتكى بعض الطلاب من سؤال "الخريطة" وبما تفسر، مؤكدين أن تلك الأسئلة كانت صعبة ولم تأت بشكل مباشر.