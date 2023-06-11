الثانوية الأزهرية.. طلاب القسم الأدبي يؤدون مادة الجغرافيا

يؤدي اليوم طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022- 2023 والتي انطلقت الأسبوع الماضي في جميع محافظات الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة "الجغرافيا" طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

وأدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الإنجليزية، أمس السبت، وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وباستطلاع آراء طلاب القسم العلمي عن امتحان مادة اللغة الإنجليزية من خلال اللجان الموفدة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية أكد الطلاب أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، غير أنه يوجد عدة نقاط للطلاب المتميزين، كما أكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء وبلا مشاكل وأن الأزهر يوفر لهم كل سبل الراحة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.