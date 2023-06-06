انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسكندرية.. ولا شكاوى حتى الآن

واصلت منطقة الإسكندرية الأزهرية إجراء امتحانات المرحلة الثانوية بنطاق المحافظة، وتابع علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمشرف العام على امتحانات الثانوية الأزهرية، يرافقه الدكتور محمد الجوهري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهدي فتيات الشعراوى النموذجى وبنين برج العرب النموذجى- التابعين لإدارة غرب التعليمية حيث يمتحن الطلاب والطالبات فى- مادة القرآن الكريم- لجنة أولى- فقط للقسم الأدبي.

- الاطمئنان على خروج وخطوط سير السيارات الناقلة للأسئلة وسط حراسة أمنية مشددة

وجرى الاطمئنان على خروج وخطوط سير السيارات الناقلة للأسئلة وسط حراسة أمنية مشددة، فضلًا عن الاطمئنان على سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات الوبائية، حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب والطالبات وكل المنظومة القائمة على سير العملية الامتحانية كذلك تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين وتهيئة الأجواء المناخية للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.



وأوضح العريان أن ماراثون الامتحانات بدأ يوم، السبت الماضي، ولم ترصد غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة أى شكوى تعوق العملية الامتحانية أو أى شكوى من الطلاب والطالبات فى الأسئلة.



في سياق متصل، قال موفد قطاع المعاهد الأزهرية، إن الامتحانات تسير في منطقة الإسكندرية الأزهرية بكل يسر، مشيدًا بالقائمين على العمل داخل الامتحانات وخارجها، وموجها الشكر لمدير الامتحانات إسماعيل العوامي، الذى يدير العمل بكل بساطة وسهولة ويسر، وتعاون تام مع الجميع.

من ناحية أخرى، قام اليوم أحمد البرجى، مدير التعليم الثانوى بالمرور على معهد بنين الإسكندرية، وكذلك عدد من الموجهين والموجهات العموم ومديرى المراحل الذين توجهوا إلى باقي اللجان لتغطية العمل وتذليل الصعوبات التي تواجه العملية الامتحانية.

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