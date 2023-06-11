مع بدء امتحانات الثانوية العامة غدًا الاثنين 12 يونيو زاد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم للاستعداد للمراجعات النهائية للمواد العملية.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية مدة الامتحان ساعة ونصف

مادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف.

الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء مدة كل امتحان ساعة ونصف

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات