الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع بدء امتحانات الثانوية العامة غدًا الاثنين 12 يونيو زاد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم للاستعداد للمراجعات النهائية للمواد العملية. 

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023. 

الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية مدة الامتحان  ساعة ونصف

 مادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان  ساعة ونصف.

 

الثلاثاء  13 يونيو 2023 

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء مدة كل امتحان  ساعة ونصف

 

 الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

 

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

 

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الأحد 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

 الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

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