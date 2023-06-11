جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم
مع بدء امتحانات الثانوية العامة غدًا الاثنين 12 يونيو زاد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم للاستعداد للمراجعات النهائية للمواد العملية.
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم
ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.
الاثنين 12 يونيو 2023
امتحان مادة التربية الدينية مدة الامتحان ساعة ونصف
مادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف.
الثلاثاء 13 يونيو 2023
امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء مدة كل امتحان ساعة ونصف
الأحد 18 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الثلاثاء 20 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان
الأحد 25 يونيو 2023
امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الأحد 2 يوليو 2023
امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الثلاثاء 4 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات
الأحد 9 يوليو 2023
امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات
امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات
الثلاثاء 11 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات
الخميس 13 يوليو 2023
امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات
امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات