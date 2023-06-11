الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متوفر| بدائل الثانوية العامة للبنات 2023 والبنين جميع المحافظات

طلاب
طلاب

فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية "الترم الثاني" 2022-2023، ارتفع بحث أولياء الأمور والطلاب عن بدائل الثانوية العامة للبنات 2023 وللبنين جميع المحافظات للرغبة فى الالتحاق بها.

بدائل الثانوية العامة للبنات 2023 وللبنين جميع المحافظات 

وأوضحت “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى” أن هناك بعض المدارس التي يمكن الدراسة بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية بدلاً من “الحضور” بالمدارس الثانوية العامة.

وفي هذا السياق، تعد المدارس البديلة للثانوية العامة تتميز بأنها مجانية وتوفر فرص عمل وتتعيين فور التخرج منها فى الشركات والمصانع، وأيضا يحصل على الشهادة المصرية المطابقة للمعايير الدولية، بجانب التدريب العملي أثناء الدراسة بمختلف شركات ومصانع الشريك الصناعي.


 بدائل الثانوية العامة للبنات 2023 وللبنين  


- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات 2023 - 2024.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة «أي- تك» للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة «we» للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة «HST» للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024. 

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة «MCV» للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2023 - 2024.

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