بدائل الثانوية العامة.. تعرف على مدارس بعد الإعدادية 2023

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام وظهور النتيجة في أغلب المحافظات من خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن المدارس البديلة للثانوية العامة.

أبرز أسماء مدارس ما بعد الإعدادية 2023

ويرصد "الدستور" بدائل المدارس الثانوية التي لا تقتصر على الثانوية العامة في سياق السطور التالية.

مدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا

مدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا، تتخصص في مجالات التصنيع الميكانيكي، والتركيبات الكهربائية، والتبريد والتكييف، ومن ضمن شروط هذه المدرسة هو حصول على مجموع 220 درجة، ولا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في أول شهر أكتوبر المقبل.

توشيبا العربي مدرسة، أيضا تقبل طلاب خريجي الإعدادية الأزهرية، بشرط اجتياز الطالب اختبار مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية التي تضعها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة على اجتياز المقابلة الشخصية.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بتدريس المناهج الخاصة في مجالات التكنولوجيا بتعمق، عددها 21 مدرسة في مصر، منتشرة في 7 محافظات.

التكنولوجيا التطبيقية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني، وتقوم خلال فترة الدراسة بتدريب الطلاب في المصانع والشركات التابعة له، وتقدم مقابل مادي كل شهر للطلاب نظير فترة تدريبهم، بعد إنهاء الدراسة، بالإضافة إلى انها توفر فرص تعيين للخرجين بمرتبات مميزة.

مدرسة we للاتصالات 2023

we للاتصالات هي مدرسة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا، مدة الدراسة بها 3 سنوات، بمجموع حد أدنى 250 درجة، ولا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في أول شهر أكتوبر المقبل.

والمدرسة تشترط أيضا أن يكون الطالب لائق طبيا، ومصري الجنسية مع اجتياز الطالب المقابلة الشخصية داخل المدرسة.

مدرسة الصالحية بعد الإعدادي

مدرسة الصالحية هي متخصصة في مجالات الزراعة والري والإنتاج الحيواني، تقبل البنين فقط، ومدة الدراسة فيها 3 سنوات، وتشترط المدرسة أن يكون المتقدم يتجاوز سن 18 عام وحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع 210 درجة.

المدرسة تقوم بتدريب الطلاب خلال الدراسة، على مستوى عالي ومتطور في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني ليصبح عندهم خبرة كبيرة في تلك التخصصات.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2023

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، مقرها في 5 محافظات وهي القاهرة وبني سويف وأسيوط والبحيرة والمنوفية، تعمل المدرسة خلال فترة الدراسة على تأهيل الشباب بالنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر خلال السنوات المقبل.

المدرسة تقوم بتعين الطلاب بعد انتهاء فترة الدراسة، في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مدرسة غبور

تمنح الطالب 3 شهادات علمية بعد انتهاء فترة الدراسة، منها شهادة مقدمة من الغرف الألمانية العربية للصناعة، مدة الدراسة في المدرسة 3 سنوات.

المدرسة تتخصص في مجالات مختلفة من ضمنها إصلاح السيارات، ودهان السيارات، بالإضافة إلى صيانة سيارات النقل الثقيل، والمدرسة تقبل الطلاب من القاهرة والمحافظات.

مدرسة الضبعة النووية 2023

مدرسة الضبعة النووية، بعد الإعدادية، كان تنسيقها العام الماضي 265 درجة، وتشترط أيضا أن تكون درجات الطالب المتقدم في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات لا تقل عن 90%.

المدرسة يوجد بها 3 أقسام وهي كهرباء وإلكترونيات وميكانيكا، وتشترط واجتياز الطالب الاختبارات العلمية والطبية بالإضافة إلى إجراء الطالب المقابلة الشخصية الهيئة في مفاعل ضبعة النووي.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

يشترط أن يكون الطالب المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة، وأن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية بمجموع 240 درجة على الأقل، بحسب تنسيق العام الماضي.

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل 2023

المجمع التكنولوجي المتكامل، وهي مدرسة للتعليم الفني والتكنولوجي بعد الإعدادية مدة الدراسة بها 7 سنوات، والمدرسة سبق وأن حصلت على منحة تقدر بمليون دولار لإنشاء مركز تدريب مهني.

المدرسة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بحد أدنى 220 درجة، وفقا لتنسيق العام الماضي، المدرسة يحصل منها الطالب على درجة البكالوريوس، ويشترط للدخول للمدرسة اجتياز الطالب اختبار القدرات في مادة اللغة الإنجليزي والرياضيات.

مدرسة البترول 2023

مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية توجد في مصر داخل 7 محافظات وهي الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح.

المدرسة تشترط حصول الطالب الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 260 درجة، طبقا لتنسيق العام الماضي، وكما تشترط ألا يكون سن الطالب يتجاوز 18 سنة.

مدرسة الذهب والحلي 2023

مدرسة الذهب والحلي بعد الشهادة الإعدادية، بمنطقة العبور، وهي مدرسة فنية، تستقبل دفعة جديدة حاليًا من الطلاب والطالبات بعد الشهادة الإعدادية 2023 من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

مدرسة الطباعة الصناعية 2023

مدرسة الطباعة الثانوية الصناعية مقرها منطقة شبرا في القاهرة، تقبل الخريجين من الشهادة الإعدادية لا يقل عن 180 درجة بشرط ألا يتجاوز سن الطالب عن 18 سنة.

مدرسة التمريض العام

مدرسة التمريض بعد الشهادة الإعدادية تتبع لوزارة الصحة، ومقرها في جميع المحافظات، ويعمل الخريجين منها بعد الانتهاء من فترة الدراسة في المستشفيات الحكومية ممرضين وممرضات، ومن المقرر خلال الأيام المقبلة تعلن إدارة المدرسة عن الشروط المطلوبة للتقدم للمدرسة.

مدرسة الإنتاج الحربي بعد الإعدادية

مدرسة الإنتاج الحربي يدرس الطالب في مجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية وأيضا أعمال السباكة واللحام والتبريد والتكييف وتشكيل المعادن والتركيبات الكهربائية، وميكانيكا السيارات وصناعة الأثاث.