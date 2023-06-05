الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023.. وشروط التقديم في كافة المحافظات

تنسيق التمريض
تنسيق التمريض

زاد البحث عن تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023 عقب إعلان نتائج الطلاب في الصف الثالث الإعدادي في كافة محافظات الجمهورية، وتم فتح باب تقديم التظلمات للطلاب الشاكين في درجاتهم حيث يمكن للطالب الاطلاع على صورة ضوئية من أوراق اجابتهم في كافة المواد الدراسية بحضور اللجنة المشرفة على المراقبة والتصحيح للتأكد من وجود درجات مستحقه للطالب من عدمه.

تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023

يفضل الكثير من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية حاليا مدارس التمريض كبديل للثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث تعد أحد البدائل الجيدة للطلاب الراغبين في إيجاد فرص عمل عقب التخرج وانهاء دراستهم حيث توفر مدارس التمريض فرص عمل في المستشفيات الحكومية في محافظة إقامته.

وجاء  تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2023 العام الماضي في المحافظات كما يلي :-

  • تنسيق مدارس التمريض بالقاهرة 223 درجة.
  • تنسيق مدارس التمريض بالإسكندرية 218 درجة.
  • تنسيق مدارس التمريض بسوهاج 233 درجة.
  • تنسيق مدارس التمريض بالسويس 220 درجة.
  • تنسيق مدارس التمريض بالإسماعليلية 218 درجة.
  • تنسيق مدارس التمريض بني سويف 215 درجة.
  • تنسيق مدارس التمريض بدمياط 203 درجة.
  • تنسيق مدارس التمريض بالوادي الجديد 220 درجة.
  • تنسيق مدارس التمريض بالأقصر 198 درجة.
  • تنسيق مدارس التمريض بقنا 207 درجة.
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شروط التقديم في مدارس التمريض 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الشروط التي يجب نوافرها في المتقدمين للإلتحاق بمدارس التمريض خلال العام المقبل 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي :-

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
  • أن يكون حاصل على شهادة الإعدادية.
  • إلا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في أول أكتوبر المقبل.
  • اجتياز كافة الاختبارات اللازمة ( الطبي، النفسي، الهيئة داخل التمريض).
  • أن تكون غير متزوج طوال مدة الدراسة.
  • موافقة ولي الأمر على كافة شروط الدراسة والتدريب.
  • النجاح بمجموع 70% من درجات اللغة الإنجليزية.
  • استكمال كافة الأوراق المطلوبة قبل التقديم.

وتكون مدة الدراسة 3 سنوات لكافة الطلاب و يعقبها عامين للطلاب المتفوقين دراسيا والذين يمكنهم الالتحاق بأحد الكليات والمعاهد المصرية فيما بعد.

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