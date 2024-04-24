الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور الأربعاء 24/أبريل/2024 - 03:02 م 4/24/2024 3:02:26 PM جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ (تصوير طارق الجباس) شارك طباعة الدكتور محمد الباز فى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ جانب من مؤتمر عرض وتقديم كتاب الرئيس الصينى شي جين بينغ شارك طباعة