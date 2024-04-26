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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد شم النسيم 2024 وهل إجازة رسمية.. الوزراء يجيب

شم النسيم
شم النسيم

موعد شم النسيم 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الساعات الماضية وذلك مع انتهاء إجازة عيد تحرير سيناء والمقرر لها اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد شم النسيم 2024

يوافق موعد شم النسيم 2024 يوم الإثنين 6 مايو 2024، حسب المنشور الذى نشره معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مؤخرًا.

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وأكد منشور لمجلس الوزراء نشر على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن يوم الاثنين 6 مايو هو إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، بأجر كامل.

عدد أيام إجازة شم النسيم 2024

بعد أن قرر مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024، قرر أيضا أن يكون يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم 2024، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

إجازة شم النسيم 2024 وعدد أيام الإجازات 

يتم جمع إجازتي عيد العمال وشم النسيم مع موعد عيد القيامة 2024 في مصر، إذ يحتفل المسيحيون بعيد القيامة المجيد الكبير يوم الأحد الموافق 5 مايو يأتي بعدها إجازة شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو، ما يعني أن إجازة العمال للمسيحيين 5 أيام، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الإثنين 6 مايو.

سبب الاحتفال بشم النسيم؟

يعود الاحتفال بشم النسيم إلى عادة فرعونية  في احتفال ارتبط ببعث الحياة والاستمتاع بجمال الطبيعة في الربيع، فيعود تاريخ الاحتفال بشم النسيم إلى ما يقرب 5 آلاف عام مضت، أي إلى عهد الأسرة الفرعونية الثالثة، ويعتبر أقدم عيد غير ديني في العالم، ويرجح بعض المؤرخين أن شم النسيم يعود لأقدم من ذلك حيث كان يتم الاحتفال به في هليوبوليس الفرعونية.

وجاء وصف شم النسيم عند القدماء المصريين حسبما نشر فى العديد من المجلات التى تهتم بالإرث الفرعونى هكذا:

"اقض يومًا سعيدًا، وضع البخور والزيت الفاخر معا من أجل أنفك، وضع أكاليل اللوتس والزهور على صدرك، بينما زوجتك الرقيقة في قلبك جالسة إلى جوارك. فلتكن الأغاني والرقص أمامك، واطرح الهموم خلفك. لا تتذكر سوى الفرح، إلى أن يحلّ يوم الرسو في الأرض التي تحب الصمت".

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