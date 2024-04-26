الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر

تفاصيل احتفال عروسين على متن رحلة خاصة لمصر للطيران (فيديو)

مصر للطيران
مصر للطيران

في واقعة استثنائية، استأجر عروسان من جنوب أفريقيا طائرة خاصة من الشركة الوطنية مصر للطيران للاحتفال بزفافهما على متن الطائرة، وسط أجواء احتفالية بحضور المقربين من المعازيم والأصدقاء.

 

مشاهد العروسين داخل الطائرة لاقت استحسانا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي، حيث تظهر العروس في الفيديو خلال لحظة ظهورها الأول على متن الطائرة مرتدية الفستان الأبيض، وسط حماس الحضور من المعازيم الموجودين على متن الطائرة وعددهم نحو 80 راكبا، ليبدأ بعد دخول العروس إلى الممر الطائرة استعراض لصديقاتها ملابسهم الخاصة من الفساتين المخصصة لحفل الزفاف.

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المعازيم الذين يرافقون العروس على الطائرة

وتظهر المشاهد التي تم تداولها على السوشيال ميديا، وجود طائرة مصر للطيران وهي من طراز إيرباص A320N على مهبط مطار نيروبي بكينيا وهي تستعد للإقلاع في رحلتها التي تحمل رقم MS3250 قبل بدء الزفاف، حيث أقلعت من المطار بعد حضور المعازيم الذين يرافقون العروس على الطائرة، لتتجه في طريقها إلى جنوب أفريقيا.

https://www.instagram.com/stories/bottega53/3353645148613027056?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MTYzc2pkZTJiOXBjcw==

عروسين كة الوطنية مصر للطيران مشاهد العروسان داخل الطائرة الفستان الأبيض مهبط مطار نيروبي

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