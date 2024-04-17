مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل فريق صنداونز إلى تونس فى دورى أبطال إفريقيا

نقلت الشركة الوطنية مصر للطيران لأول مرة فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا على متن رحلة خاصة رقم MS3401 بأحدث طائرات الشركة من طراز الإيرباص A320Neo من مطار جوهانسبرج إلى مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وسط إعداد وتحضير كبيرين من مصر للطيران.

وقالت مصر للطيران إن تنفيذ هذه الرحلة الذي يعكس ثقة الأندية الكبرى حول العالم وليس إفريقيا والوطن العربي فقط في اختيار مصر للطيران كناقل لها في البطولات الدولية والقارية.

وقف حركة الطيران بين مطار القاهرة ودبي

وكانت قد كشفت مصادر بمصر للطيران عن أن جميع تذاكر الطيران تم ترحيلها لحين عودة انتظام حركة تشغيل الرحلات بين مطار القاهرة الدولي ومطار إمارة دبي كما كانت على نفس جدول الرحلات والتشغيل.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جميع عملاء مصر للطيران سواء المغادرون من مصر أو من دبي تم حفظ تذاكر الطيران الخاصة بهم لتحويلها تلقائيًا إلى الرحلات الجديدة فى الإعلان عن تشغيل الرحلات.

بالإضافة إلى أن الشركة أعلنت بالتفاصيل عن كل الوسائل الخاصة باتصالات العملاء للاستفسار عن تفاصيل رحلاتهم ومواعيد انطلاقها من جديد.

وأشارت المصادر إلى أن العملاء المتواجدين في المطارات تم تسكينهم في فنادق تابعة للشركة لحين معرفة عودة انتظام الرحلات مرة أخرى.

وكانت قد أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، صباح اليوم الأربعاء، عن توقف مؤقت لرحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى، نظرًا لسوء الأحوال الجوية بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

حيث تسببت الأمطار في إغلاق شوارع وتعطل مركبات وتوقف رحلات طيران وتحويل الدراسة والعمل الحكومي إلى نظام إلكتروني عن بُعد، وظهرت عدة طائرات في مطار دبي تسير وسط المياه التي تراكمت بكميات كبيرة.