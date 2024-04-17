الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تكشف موقف حاجزى رحلات من وإلى دبى بعد قرار التوقف (خاص)

مصر للطيران
مصر للطيران

قالت مصادر بالشركة القابضة لمصر للطيران، إن جميع تذاكر الطيران الخاصة بالرحلات المتجهة إلى مدينة دبي بإمارات العربية المتحدة، جرى ترحليها.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن ترحيل التذاكر لحين عودة انتظام حركة تشغيل الرحلات مرة أخرى بين مطاري القاهرة الدولي ومطار إمارة دبي، كما كانت على نفس جدول الرحلات التشغيل السابقة للتعليق المؤقت. 

وأوضحت أن جميع عملاء مصر للطيران؛ سواء المغادرين من مصر أو من دبي تم حفظ تذاكر الطيران الخاصة بهم لتحويلها تلقائيًا إلى رحلات بمواعيد جديدة، بعد الإعلان عن عودة تشغيل الرحلات.

ولفتت إلى أن العملاء المتواجدين في المطارات؛ تم تسكينهم في فنادق تابعة للشركة لحين عودة انتظام الرحلات مرة أخرى.

كانت قد أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، عن توقف مؤقت للرحلات الجوية بين القاهرة ودبي والعكس، لحين تحسن الأحوال الجوية، والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى.

وطلبت مصر للطيران، في بيان، من عملائها المتجهين إلى إمارة دبي بسرعة متابعة رحلات الطيران من خلال استفسارات السريعة عن طريق خدمة العملاء التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران  أو الوكيل السياحي.

 

اضطراب الأحوال الجوية بالإمارات

تشهد دولة الإمارات العربية هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية.
ذلكً الأمطار تسببت في إغلاق شوارع وتعطل حركة النقل وتوقف رحلات طيران وتحويل الدراسة والعمل الحكومي إلى نظام إلكتروني عن بُعد.

وقال المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، في بيان مساء الثلاثاء، إن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية، «تعد حدثًا استثنائيًا في التاريخ المناخي لدولة الإمارات، منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، وهى الأغزر منذ 75 سنة».

وأضاف المركز أنه «من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر».

فيما دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية، وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه، كما أوصت باتخاذ الإجراءات الوقائية حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

بدورها أعلنت حكومة دبي عن تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها اليوم الأربعاء 17 أبريل، كذلك المدارس الخاصة في الإمارة، وذلك بسبب الأحوال الجوية، كما شجّعت مؤسسات القطاع الخاص على ت

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادى الأهلى


 

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"مصر للطيران" تُعلن توقف الرحلات الجوية بين القاهرة ودبى

 

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