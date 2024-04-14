الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوروكنترول يشيد بأداء الجانب المصرى والسعودى في إدارة الحركة الجوية

المجال الجوي المصري
المجال الجوي المصري

 

 أشادت هيئة الأمان والسلامة الأوروبية اليوروكنترول بالدور الكبير والفعال لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لقيامهم على الفور بتفعيل خطة طوارئ بين إقليمي الطيران المصرى والسعودى وتحديد مسارات محددة بدقة عالية ساعدت على استيعاب الحركة الجوية الطارئة خلال تلك الظروف الاستثنائية، هذا وقد أعربت الهيئة عن تقديرها لأداء سلطات الطيران المدني ومنظومة الملاحة والمراقبة الجوية بالبلدين، لما بذلوه من جهد كبير ودور ملموس خلال تعاملهم مع هذا الموقف الطارئ بشكل سريع وبكفاءة عالية، حيث تم على الفور التنسيق التام بين الجانبين وتقديم أوجه الدعم اللازمة لاستيعاب الحركة الجوية الوافدة والناتجة عن تحويل العديد من الطائرات من مسارها الجوي المعتاد إلى كل من المجال الجوي المصري والسعودي..

 

وزير الطيران: ضباط المراقبة الجوية أداروا حركة الطائرات أمس بحرفية ومهارة

 

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إلغاء رحلات الطيران بمطار مهرآباد الدولى وعدة مدن إيرانية حتى صباح الغد

إغلاق المجالات الجوية لبعض الدول المجاورة 

في ضوء التقرير اليومي الصادر عن هيئة الأمان والسلامة الاوروبية (اليوروكنترول).. والذي أشادت فيه بكفاءة أداء الجانب المصري من خلال التخطيط المتقن لإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري، والتي ظهرت بالشكل المشرف والمتميز فى ظل إغلاق المجالات الجوية لبعض الدول المجاورة، الذي أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وأعداد الطائرات وتكثيف الضغط على المجال الجوي المصري، حيث قاموا على الفور بالتعامل بكل سلاسة وأمان، الأمر الذي يثبت كفاءة ومهارة العناصر البشرية العاملة بمنظومة المراقبة والملاحة الجوية، خاصة خلال تعاملهم باحترافية ودقة عالية في الظروف الاستثنائية والتزامهم بأعلى معايير الأمن والسلامة الدولية..

 

يشار إلى أن مصر للطيران قررت إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات كل من الأردن والعراق ولبنان. نظرًا لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان.

وذلك بعد أن أعلنت مصر للطيران مساء أمس السبت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه وذلك لحين إشعار آخر.

المراقبة والملاحة الجوية مصر للطيران الحركة الجوية المجال الجوى المصرى الطيران المصرى والسعودى

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