عطل مفاجئ واستغاثة.. "مصر للطيران" تكشف تفاصيل عودة طائرة برج العرب

أعلنت مصر للطيران عن أن رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب، وكان مقررًا لها نقل المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة إلى مطار برج العرب.

وتابعت الشركة في بيانها، أنه بعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ بأحد أنظمة الطائرة، الأمر الذى ترتب عليه قيام قائد الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقًا لإجراءات السلامة والأمان.

وأكد البيان، أنه تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينج B737-800 والتى أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل الركاب وعددهم 140 راكبًا من مطار جدة، وقد وصلت الطائرة مطار برج العرب في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم.

هبطت في المطار بسلام دون أي خسائر

وعادت طائرة مصر للطيران، من الأجواء بعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار برج العرب بالإسكندرية، بسبب عطل فني أصاب الطائرة، ولكنها هبطت في المطار بسلام دون أي خسائر.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطائرة أقلعت دون ركاب من مطار برج العرب متجهة إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وبعد إقلاعها بدقائق فوجئ الطيار بعطل في الطائرة، على الفور أطلق الطيار نداء استغاثة طبقًا للقوانين الدولية، وتواصل مع برج المراقبة وعادت مرة أخرى إلى مطار برج العرب بسلام دون أي خسائر سواء في جسم الطائرة أو الطاقم.