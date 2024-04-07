دافئ نهارًا.. "الأرصاد": توقعات بسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الأحد، يشهد طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم أيضًا سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على كل الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 26

العاصمة الإدارية الصغرى 16 والعظمى 27

6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 26

بنها الصغرى 15 والعظمى 26

دمنهور الصغرى 15 والعظمى 25

وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 26

كفرالشيخ الصغرى 15 والعظمى 26

المنصورة الصغرى 15 والعظمى 25

الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 26

شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 26

طنطا الصغرى 15 والعظمى 26

دمياط الصغرى 15 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 28

السويس الصغرى 15 والعظمى 27

العريش الصغرى 11 والعظمى 25

رفح الصغرى 11 والعظمى 24

رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 27

نخل الصغرى 08 العظمى 25

سانت كاترين الصغرى 05 والعظمى 22

الطور الصغرى 18 والعظمى 25

طابا الصغرى 16 والعظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23

العلمين الصغرى 14 والعظمى 23

مطروح الصغرى 13 والعظمى 22

السلوم الصغرى 12 والعظمى 23

سيوة الصغرى 13 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 29

مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 30

شلاتين الصغرى 21 والعظمى 29

حلايب الصغرى 20 والعظمى 27

أبورماد الصغرى 19 والعظمى 28

رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27

الفيوم الصغرى 14 والعظمى 27

المنيا الصغرى 14 والعظمى 27

قنا الصغرى 19 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 30

أسوان الصغرى 20 والعظمى 32

الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 30

أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 31