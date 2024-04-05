تقرير دولى: ارتفاع طلب الركاب 21.5% خلال فبراير 2024

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بيانات الطلب العالمي للمسافرين لشهر فبراير 2024، حيث ارتفع إجمالي الطلب، الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر (RPKs)، بنسبة 21.5% مقارنة بشهر فبراير 2023.

وارتفع إجمالي السعة، المُقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 18.7% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة لشهر فبراير 80.6% (+1.9 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023).

وارتفع الطلب الدولي بنسبة 26.3% مقارنة بشهر فبراير 2023؛ وارتفعت السعة بنسبة 25.5% على أساس سنوي، وتحسن عامل الحمولة إلى 79.3% (+0.5 نقطة مئوية في فبراير 2023).

وارتفع الطلب المحلي بنسبة 15.0% مقارنة بشهر فبراير 2023؛ وارتفعت السعة بنسبة 9.4% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 82.6% (+4.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023).

وأوضح الاتحاد، أن فبراير 2024 كان سنة كبيسة مع يوم إضافي واحد مقارنة بشهر فبراير 2023، وهذا يؤدي إلى تضخيم النمو في كل من الطلب والقدرة إلى الإيجابية.

واستمرت البداية القوية لعام 2024 في شهر فبراير، حيث سجلت جميع الأسواق، باستثناء أمريكا الشمالية، نموًا مضاعفًا في حركة الركاب، وهناك سبب وجيه للتفاؤل بشأن آفاق الصناعة في عام 2024، حيث تعمل شركات الطيران على تسريع الاستثمارات في إزالة الكربون ويظهر طلب الركاب مرونة في مواجهة الشكوك الجيوسياسية والاقتصادية.

ومن الأهمية بمكان أن يقاوم الساسة إغراءات الاستيلاء على الأموال النقدية من خلال فرض ضرائب جديدة يمكن أن تزعزع استقرار هذا المسار الإيجابي وتجعل السفر أكثر تكلفة.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إن أوروبا على وجه الخصوص تثير القلق، حيث تبدو مصممة على الحفاظ على انتعاشها الاقتصادي البطيء من خلال مقترحات ضريبية غير تنافسية".

أسواق الركاب الدولية

وأظهرت جميع المناطق نموًا مضاعفًا لأسواق الركاب الدولية في فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023، ولأول مرة، تجاوز الطلب على الخدمات الدولية مستويات ما قبل الوباء (+0.9٪ مقارنة بشهر فبراير 2023)، ومع ذلك، فإن هذا قد ينحرف بحلول فبراير 2024 كونه سنة كبيسة مع يوم إضافي مقارنة بشهر فبراير 2023.

وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 53.2% على أساس سنوي، وارتفعت السعة بنسبة 52.1% على أساس سنوي وارتفع عامل الحمولة إلى 84.9% (+0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023)، وهو الأعلى بين جميع المناطق.

وقد شهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في الطلب بنسبة 15.9% على أساس سنوي، ارتفعت السعة بنسبة 16.0% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 74.7% (ثابت مقارنة بشهر فبراير 2023).

كما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 19.7% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 19.1% على أساس سنوي وارتفع عامل الحمولة إلى 80.8% (+0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023).

وبالنسبة لشركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة في الطلب بنسبة 16.0% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 17.6% على أساس سنوي، وانخفض عامل الحمولة إلى 77.7% (-1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023).

أما شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في الطلب بنسبة 21.0% على أساس سنوي، وارتفعت القدرة الاستيعابية بنسبة 18.6% على أساس سنوي، وارتفع عامل الحمولة إلى 84.2% (+1.7 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2023).

فيما شهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في الطلب بنسبة 20.7% على أساس سنوي، وارتفعت السعة بنسبة 22.1% على أساس سنوي، وانخفض عامل الحمولة إلى 74.0% (-0.8 نقطة مقارنة بشهر فبراير 2023).

وقادت الصين نمو الطلب المحلي (+35.1% مقارنة بشهر فبراير 2023) التي استفادت من السفر غير المقيد للعام القمري الجديد.