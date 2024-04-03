إياتا: 11.9% ارتفاع بمعدلات الطلب على الشحن الجوى خلال فبراير 2024

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، احدث تقرير له بشأن بيانات أسواق الشحن الجوي العالمية لشهر فبراير 2024 تظهراستمرار النمو السنوي القوي في الطلب.

وفال الاتحاد ان إجمالي الطلب- ويُقاس بحركة الشحن لكل كيلومتر "CTKs"- ارتفع بنسبة 11.9% مقارنة بمستويات فبراير 2023 "12.4% للعمليات الدولية"، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد نمو الطلب برقم مزدوج على أساس سنوي.

وارتفعت السعة، مقاسة حركة الشحن المتاح لكل كيلومتر "ACTKs"، بنسبة 13.4% مقارنة بشهر فبراير 2023 "16.0% للعملياتالدولية". ويرتبط هذا إلى حد كبير بزيادة السعة الدولية المصاحبة للنمو في أسواق الركاب "زيادة سنوية بنسبة 29.5٪"، والتي تجاوزتبكثير القدرة الدولية على طائرات الشحن "زيادة سنوية بنسبة 3.2٪".



وتجاوز نمو الطلب في شهر فبراير بنسبة 11.9% بكثير التوسع بنسبة 0.9% في التجارة عبر الحدود. وقد تؤدي هذه البداية القوية لعام 2024 إلى تجاوز الطلب للمستويات المرتفعة بشكل استثنائي في أوائل عام 2022. كما أنها تُظهر المرونة القوية للشحن الجوي في مواجهة استمرار الأزمات السياسية والعسكرية.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يجب ملاحظة عدة عوامل في بيئة التشغيل حيث ارتفعت التجارة العالمية عبر الحدود بنسبة 0.9٪ في يناير. وفي فبراير، ارتفع مؤشر حركة المشتريات لإنتاج الصناعات التحويلية إلى51.2، مما يشير إلى التوسع".

وارتفع مؤشر حركة المشتريات لطلبات التصدير الجديدة أيضًا إلى 49.4، ليظل أقل بقليل من عتبة 50 التيتشير إلى النمو. بينما انخفض التضخم على أساس سنوي في فبراير إلى 2.8% في الاتحاد الأوروبي بينما ارتفع إلى 2.8% و3.2% في اليابان والولايات المتحدة على التوالي.

وبعد أربعة أشهر من الانكماش، أعلنت الصين عن زيادة بنسبة 0.7% في التضخم على أساس سنوي، وهو تطور إيجابي وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين

الأداء الإقليمي لشهر فبراير