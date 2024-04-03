إياتا: 11.9% ارتفاع بمعدلات الطلب على الشحن الجوى خلال فبراير 2024
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، احدث تقرير له بشأن بيانات أسواق الشحن الجوي العالمية لشهر فبراير 2024 تظهراستمرار النمو السنوي القوي في الطلب.
وفال الاتحاد ان إجمالي الطلب- ويُقاس بحركة الشحن لكل كيلومتر "CTKs"- ارتفع بنسبة 11.9% مقارنة بمستويات فبراير 2023 "12.4% للعمليات الدولية"، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد نمو الطلب برقم مزدوج على أساس سنوي.
وارتفعت السعة، مقاسة حركة الشحن المتاح لكل كيلومتر "ACTKs"، بنسبة 13.4% مقارنة بشهر فبراير 2023 "16.0% للعملياتالدولية". ويرتبط هذا إلى حد كبير بزيادة السعة الدولية المصاحبة للنمو في أسواق الركاب "زيادة سنوية بنسبة 29.5٪"، والتي تجاوزتبكثير القدرة الدولية على طائرات الشحن "زيادة سنوية بنسبة 3.2٪".
وتجاوز نمو الطلب في شهر فبراير بنسبة 11.9% بكثير التوسع بنسبة 0.9% في التجارة عبر الحدود. وقد تؤدي هذه البداية القوية لعام 2024 إلى تجاوز الطلب للمستويات المرتفعة بشكل استثنائي في أوائل عام 2022. كما أنها تُظهر المرونة القوية للشحن الجوي في مواجهة استمرار الأزمات السياسية والعسكرية.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يجب ملاحظة عدة عوامل في بيئة التشغيل حيث ارتفعت التجارة العالمية عبر الحدود بنسبة 0.9٪ في يناير. وفي فبراير، ارتفع مؤشر حركة المشتريات لإنتاج الصناعات التحويلية إلى51.2، مما يشير إلى التوسع".
وارتفع مؤشر حركة المشتريات لطلبات التصدير الجديدة أيضًا إلى 49.4، ليظل أقل بقليل من عتبة 50 التيتشير إلى النمو. بينما انخفض التضخم على أساس سنوي في فبراير إلى 2.8% في الاتحاد الأوروبي بينما ارتفع إلى 2.8% و3.2% في اليابان والولايات المتحدة على التوالي.
وبعد أربعة أشهر من الانكماش، أعلنت الصين عن زيادة بنسبة 0.7% في التضخم على أساس سنوي، وهو تطور إيجابي وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين
الأداء الإقليمي لشهر فبراير
- وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 11.9% على أساس سنوي في فبراير. ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالنمو السنوي الذي بلغ 24.3% في يناير، ومن المحتمل أن يكون ذلك مرتبطًا بتباطؤ النشاط بعد احتفالات العام القمري الجديد. زادت السعة بنسبة 23.1% على أساس سنوي مع ظهور سعة البطن مع التعافي في أعمال الركاب.
- وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 4.2% على أساس سنوي في فبراير، وهوالأضعف بين جميع المناطق. ونما الطلب على الممر التجاري بين أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 5.2% على أساس سنوي، بينما نماالطلب على طريق آسيا- أمريكا الشمالية بنسبة 3.9% على أساس سنوي. وارتفعت السعة في شهر فبراير بنسبة 1.9% على أساس سنوي.
- وشهدت شركات الطيران الأوروبية نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 14.6% على أساس سنوي في فبراير. وارتفعتمعدلات الشحن الجوي بين أوروبا بنسبة 24.5% على أساس سنوي، وهو أقوى أداء منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وشهدت خطوطأوروبا- الشرق الأوسط نموًا في الطلب بنسبة 39.3% على أساس سنوي، في حين توسعت خطوط أوروبا- أمريكا الشماليةبنسبة 5.2% على أساس سنوي. زادت السعة في شهر فبراير بنسبة 13.2% على أساس سنوي.
- شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 20.9% على أساس سنوي في فبراير. وكانت سوق الشرق الأوسط وأوروبا هي الأقوى أداءً مع نمو بنسبة 39.3%، متفوقة بفارق كبير عن سوق الشرق الأوسط وآسيا التي حققت نموًا بنسبة 21.9% على أساس سنوي. زادت السعة في شهر فبراير بنسبة 16.2% على أساس سنوي.
- شهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.7% على أساس سنوي في فبراير. زادت السعة بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
- شهدت شركات الطيران الإفريقية نموًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 22.0% على أساس سنوي في فبراير، وهو الأقوى بين جميع المناطق. وأظهر الممر التجاري البين إفريقي نموا بنسبة 42.3% على أساس سنوي. زادت السعة في شهر فبراير بنسبة28.2 % على أساس سنوي.