الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لـ 13 شركة طيران.. "الإياتا" تستعد للعمل بحسابات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

الاياتا
الاياتا

قال  الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، إنه سيعمل مع تحالف "عالم واحد" في مجال حسابات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع التزام جميع شركات الطيران الثلاثة عشر الأعضاء في التحالف بالمساهمة بالبيانات التشغيلية في حاسبة انبعاثات CO2 Connect، التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

تفاصيل اتفاقية "الإياتا" لحلول البيانات المباشرة فى مجال مسار رحلات الطيران

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تفاصيل اتفاقية "الإياتا" لحلول البيانات المباشرة فى مجال مسار رحلات الطيران


 آلية حسابات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ستتابع بيانات حرق الوقود الخاصة بشركات الطيران

 وأوضح الاتحاد أن ذلك سيؤدي ذلك إلى تحسين جودة الأداة ودقتها، حيث ستزداد النسبة المئوية لبيانات حرق الوقود الخاصة بشركات الطيران التي تستخدمها الآلة الحاسبة بشكل كبير، مع البيانات المقدمة من شركات الطيران الأعضاء التالية في العالم: خطوط ألاسكا الجوية، الخطوط الجوية الأمريكية،الخطوط الجوية البريطانية، كاثي باسيفيك، فين إير، أيبيريا، الخطوط الجوية اليابانية، الخطوط الجوية الماليزية، الخطوط الجوية القطرية، كانتاس، الخطوط الملكية المغربية، الملكية الأردنية، والخطوط الجوية السريلانكية.

أول تحالف لشركات الطيران ينضم إلى هذه المبادرة

وقالت ماري أوينز تومسن، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي للاستدامة وكبير الاقتصاديين، “يرغب المسافرون في اتخاذ خيارات مستنيرة فيما يتعلق ببصمة ثاني أكسيد الكربون الخاصة بهم، وقد شرع "IATA CO2 Connect" في توفير حسابات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بناءً على البيانات التشغيلية، ويسعدنا أن يصبح "One World" أول تحالف لشركات الطيران ينضم إلى هذه المبادرة، حيث يضم شركات الطيران الأعضاء الـ 13 كمساهمين في البيانات، ويؤكد قرارهم أهمية هدف الصناعة المتمثل في توفير الاتساق والمواءمة في هذا المجال.

وقالت غريس تشيونغ، رئيسة مجلس إدارة البيئة والاستدامة والمدير العام للاستدامة في شركة طيران كاثي باسيفيك:يفتخر "عالم واحد" بكونه أول تحالف عالمي لشركات الطيران يدعم عمل اتحاد النقل الجوي الدولي لتزويد العملاء بتقديرات عالية الجودة لانبعاثات ثانيأكسيد الكربون الناجمة عن رحلاتهم.. إن تعاوننا مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي بشأن CO2 Connect سيساعد بدوره اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران، بما في ذلك شركات الطيران وشركات تصنيع الطائرات وشركات إدارة السفر وغيرها، على اتخاذ خياراتأ فضل وأكثر استنارة للمسافرين وتعزيز التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة

 

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