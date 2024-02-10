السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران المدنى يناقش مع وزير النقل البلغارى أوجه التعاون فى مجال النقل الجوى

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني مع وزير النقل البلغارى

استقبل  الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني اليوم  بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية جورجي جفوز ديكوف، وزير النقل والاتصالات البلغارى لبحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني.

 

ناقشا الجانبان  أوجه التعاون في مجال النقل الجوي

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالوزير البلغارى، حيث أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع بين البلدين فى مختلف المجالات.
هذا وقد أعرب الفريق محمد عباس حلمى عن تطلعه إلى دفع مزيد من آفاق التعاون وتعزيز الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا فى مجال صناعة النقل الجوى على النحو الذى يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

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العديد من توقيع الاتفاقيات بين البلدين

ومن جانبه أكد جورجى جفوز ديكور وزير النقل والاتصالات  البلغارى حرص دولته على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت العديد من  توقيع الاتفاقيات بين   البلدين فى مختلف المجالات وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.

 

إشادة بلغارية بأعمال التطوير بقطاع الطيران 

كما أشاد الوزير البلغارى بأعمال التطوير التى يشهدها قطاع الطيران المدنى المصرى  في مختلف الأنشطة خلال الفترة الحالية، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصرى لنقل خبراتهم فى مجال النقل الجوى خاصة فى مجال تدريب الطيارين والمراقبة الجوية.
حضر اللقاء من الجانب البلغارى انا ناتوفا، نائب وزير النقل والاتصالات البلغارى، ومن الجانب المصرى  حضر الطيار عمرو الشرقاوى، رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار ممدوح غنيم، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى ولمياء سامى، مدير عام العلاقات الدوليه والاتفاقيات بديوان عام الوزارة. 

 

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