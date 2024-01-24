الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران وسفير قطر يناقشان آليات التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى

الوزير خلال اللقاء
الوزير خلال اللقاء

استقبل الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف أنشطة النقل الجوى..

وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم تبادل الرؤى في مختلف أنشطة الطيران المدني، ما يسهم في الدفع قدما نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر لخدمة صناعة النقل الجوى العربي والدولي.

 

وزير الطيران المدنى: مطار العاصمة صالح لاستقبال جميع أنواع الطائرات

txt

وزير الطيران المدنى: الانتقال للعاصمة الإدارية أسهم فى تغيير تقنية العمل للأفضل

وفي مستهل اللقاء، قدم الفريق محمد عباس حلمى التهنئة للسفير القطري على توليه مهام عمله الجديد في مصر، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في عمله خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كل المجالات، وبخاصة الموضوعات المتعلقة بصناعة الطيران المدنى، بما يعزز من مصالح البلدين؛ مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما.

من جانبه، أعرب طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر عن شكره وتقديره الفريق محمد عباس حلمي على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات المُتميزة التي تربط البلدين، كما أكد السفير القطرى حرص بلاده نحو تعميق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع مصر في مختلف المجالات؛ لا سيما في مجال الطيران المدني، خاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها.

وكان شارك الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني في فعاليات النسخة الرابعة للمؤتمر السنوي تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والمنعقد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ يناير الذي نظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.

وفي كلمته التي ألقاها الفريق محمد عباس حلمي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث وجه خلالها الشكر لاتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان لدورهم الفعال في تنسيق التعاون المشترك وتدعيم جهود الإستدامة؛ مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في تعزيز الشراكات الفعالة التي تجمع بين الشركاء وأصحاب المصلحة في مجال التنمية المستدامة، واستعراض الرؤى والتوجهات الدولية للفرص والتحديات المؤثرة في مجال التنمية المستدامة، وفقًا للأهداف التنموية لرؤية مصر 2030 من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

كما أوضح الفريق محمد عباس حلمي دور قطاع الطيران المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى محاور التنمية المستدامة التي تتبناها استراتيجية وزارة الطيران المدنى؛ التي يأتي منها التوسع في المشروعات الخضراء والاهتمام بتقليل الانبعاثات الكربونية في مجال صناعة النقل الجوي للحد من التلوث البيئي، وتطوير صناعة المحركات بحيت تكون أقل استخداما للوقود، وتخفيف وزن المواد التى تدخل في صناعة الطائرات، واستخدام الوقود الحيوي، وخفض استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة باستخدام الطاقة الشمسية لخلق نمو اقتصادي ومستدام على كل الأصعدة. 

وزير الطيران المدني الطيران المدني مجال الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران سفير دولة قطر النقل الجوي

مواد متعلقة

غدًا.. أمطار متوسطة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 12

لتنشيط السياحة.. تفاصيل مبادرة وزارة الطيران لتخفيض أسعار الرحلات

بالصور تجربة إخلاء طوارئ جزئية بالقابضة للمطارات والملاحة

أمطار خفيفة ونهار دافئ.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل؟

الأرصاد تحذر: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر

أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى اليوم الأربعاء

غرفة السياحة تنفى وقف تنظيم رحلات العمرة لشهر فبراير

الأكثر قراءة

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

ماذا تفعل وزيرة الدفاع الهولندية في العريش المصرية؟.. مراسل القاهرة الإخبارية يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟