وزير الطيران وسفير قطر يناقشان آليات التعاون المشترك فى مجال الطيران المدنى

استقبل الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف أنشطة النقل الجوى..

وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم تبادل الرؤى في مختلف أنشطة الطيران المدني، ما يسهم في الدفع قدما نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر لخدمة صناعة النقل الجوى العربي والدولي.

وفي مستهل اللقاء، قدم الفريق محمد عباس حلمى التهنئة للسفير القطري على توليه مهام عمله الجديد في مصر، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في عمله خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كل المجالات، وبخاصة الموضوعات المتعلقة بصناعة الطيران المدنى، بما يعزز من مصالح البلدين؛ مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما.

من جانبه، أعرب طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر عن شكره وتقديره الفريق محمد عباس حلمي على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات المُتميزة التي تربط البلدين، كما أكد السفير القطرى حرص بلاده نحو تعميق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع مصر في مختلف المجالات؛ لا سيما في مجال الطيران المدني، خاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها.

وكان شارك الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني في فعاليات النسخة الرابعة للمؤتمر السنوي تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير.. مسارات نحو مستقبل مستدام"، والمنعقد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ يناير الذي نظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.

وفي كلمته التي ألقاها الفريق محمد عباس حلمي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث وجه خلالها الشكر لاتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان لدورهم الفعال في تنسيق التعاون المشترك وتدعيم جهود الإستدامة؛ مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في تعزيز الشراكات الفعالة التي تجمع بين الشركاء وأصحاب المصلحة في مجال التنمية المستدامة، واستعراض الرؤى والتوجهات الدولية للفرص والتحديات المؤثرة في مجال التنمية المستدامة، وفقًا للأهداف التنموية لرؤية مصر 2030 من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

كما أوضح الفريق محمد عباس حلمي دور قطاع الطيران المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى محاور التنمية المستدامة التي تتبناها استراتيجية وزارة الطيران المدنى؛ التي يأتي منها التوسع في المشروعات الخضراء والاهتمام بتقليل الانبعاثات الكربونية في مجال صناعة النقل الجوي للحد من التلوث البيئي، وتطوير صناعة المحركات بحيت تكون أقل استخداما للوقود، وتخفيف وزن المواد التى تدخل في صناعة الطائرات، واستخدام الوقود الحيوي، وخفض استخدام الكهرباء والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة باستخدام الطاقة الشمسية لخلق نمو اقتصادي ومستدام على كل الأصعدة.