الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار خفيفة ونهار دافئ.. خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت  هيئة الأرصاد الجوية عن أن صور الأقمار الصناعية كشفت خريطة الأمطار المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل 29 يناير، متوقعة أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.           

محافظ الإسكندرية: تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار

 

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رفع 1250 طن قمامة وتطهير شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي بكفر الشيخ

 خريطة الظواهر الجوية والأمطار المرتقبة حتى الإثنين المقبل
 

- الأربعاء 24 يناير
يشهد اليوم الأربعاء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.


- الخميس 25 يناير والجمعة 26 يناير 2024
يشهد غدًا الخميس سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.
كما يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


- السبت 27 يناير والأحد 28 يناير 2024
سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


- الإثنين 29 يناير 2024
سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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