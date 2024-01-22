مصر للطيران تطلق رحلات جديدة مباشرة إلى مدينتى الطائف وتبوك

تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية توسعة شبكة خطوطها الدولية عن طريق تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية اعتبارًا من 26 يناير 2024 لمدينة تبوك و27 يناير 2024 لمدينة الطائف،

وتأتي إضافة النقاط الجديدة لشبكة مصر للطيران لإتاحة أفضل إختيارات السفر أمام عملائها الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية.

تفاصيل الرحلات

كما أنهت مصر للطيران الاستعدادات لإضافة الرحلات المباشرة لمدينة تبوك إلى شبكة خطوطها الجوية بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800، حيث تقلع طائرة مصرللطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS811 الساعة 23:35 على أن تصل إلي مطار تبوك الساعة 02:15 بتوقيت السعودية.

أما بالنسبة لمدينة الطائف فمن المخطط أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والأحد والأربعاء على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800، حيث تقلع طائرة مصرللطيران من مطار القاهرة الدولي رحلة رقم MS815 الساعة 00:25 وتصل إلي مطار الطائف الساعة 03:45 بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 135 رحلة أسبوعيًا إلي المملكة السعودية، بواقع 53 رحلة إلي جدة، 35 رحلة إلي المدينة المنورة، 21 رحلة إلي الرياض، 21 رحلة إلي الدمام، 5 رحلات إلي القصيم، ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستعلام والحجز من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران، وتطرح تخفيضًا لأول أربع رحلات تشجيعًا للخط الجديد

صرح المهندس يحيي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، بأنه نظرًا لزيادة الحركة بين البلدين الشقيقين "مصر وليبيا" ووفقًا لسياسة العرض والطلب، أعلنت مصر للطيران- الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مصراتة بليبيا، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها في القارة الإفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية بها، خاصة مع تواجد المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

وأضاف زكريا أنه من المقرر بدء تشغيل الخط الجديد اعتبارًا من 25 يناير الحالي بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم خميس لتصبح بذلك النقطة الثالثة لمصر للطيران في ليبيا بعد بني غازي ومعتيقية بطرابلس، حيث تقلع رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي علي رحلة رقم MS827 في تمام الساعة 12:15، على أن تصل إلي مصراتة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت ليبيا، وتشجيعًا من مصرللطيران للخط الجديد طرحت تخفيضًا علي أول أربع رحلات لهذا الخط، على أن تكون أول رحلة بتخفيض 50٪ والرحلات الثلاث الأخرى بتخفيض 25٪ في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير الجاري.

جدير بالذكر أنه بعد إضافة مصراتة لشبكة خطوط مصر للطيران ستسير الشركة 15 رحلة أسبوعيًا لليبيا بواقع 7 رحلات جوية إلي بني غازي و7 رحلات جوية إلي معتيقية ورحلة واحدة إلي مصراتة.