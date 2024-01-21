الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد : طقس اليوم دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية

طقس بارد
طقس بارد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على باقي الأنحاء.    

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: يشهد اليوم أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتكشف مفاجأة عن "أبلكيشين" الطقس

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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الإثنين

 

موجة أمطار جديدة على غالبية أنحاء البلاد

 

وتشهد حالة الطقس، اعتبارًا من غدٍ الإثنين، موجة أمطار جديدة على غالبية أنحاء البلاد، تكون ما بين المتفاوتة الشدة إلى المتوسطة وتستمر لمدة 48 ساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع الجديد، سوف تشهد موجة أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس سوف يشهد انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن موجة الأمطار التي متوقع أن تشهدها حالة الطقس، تكون كالتالي:

- أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس أيضًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون من شأنها أن تسبب اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 لـ 4 أمتار.

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