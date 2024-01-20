الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الإثنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن البلاد تشهد مزيدًا من الارتفاعات بدرجات الحرارة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، مما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة والمتوقع استمراره حتى الغد الأحد.

انخفاض درجات الحرارة يوم الإثنين 6 درجات

وتابعت: "تسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، خاصة فترة الظهيرة، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل فيسود طقس من بارد لشديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية".

وأكدت غانم أن الأجواء ليلًا بين الباردة وشديدة البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، وخاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي، محذرة من وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترة الصباح الباكر.

وأوضحت أنه بدءًا من يوم الإثنين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، لتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وبشكل تدريجي يحدث انخفاض في درجات الحرارة، بحوالي 6 درجات مئوية، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 20 مئوية، ثم تقل حتى نهاية الأسبوع لتصل العظمى إلى 18 درجة مئوية.

وواصلت: "تتأثر البلاد بنشاط رياح وأمطار متفاوتة الشدة في المحافظات الشمالية، بدءًا من يوم الإثنين المقبل"، محذرة المواطنين من عدم الانخداع بدرجات الحرارة، وعدم تخفيف الملابس، ومتابعة يومية للنشرات الجوية.