السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: ارتفاع بالحرارة وشبورة على الطرق.. والعظمى بالقاهرة 24

شبورة
شبورة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا دافئا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، باردا على باقى الأنحاء.

 كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف: معتدل ارتفاع الموج 1: 1.5 متر، والبحر الأحمر: خفيف: معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.

الجوية جنوب الصعيد جنوب سيناء شمال الصعيد

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