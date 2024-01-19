الأرصاد الجوية تحذر: شبورة تسود طقس الـ5 أيام المقبلة

يتزايد معدل البحث يومياً حول حالة الطقس، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

حالة الطقس لمدة 5 أيام مقبلة

السبت 20 يناير 2024

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني أن حالة الطقس بداية من غد السبت الموافق 19 يناير 2024 ولمدة أسبوع قادم تشهد وجود شبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 21 يناير 2024

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الأحد 21 يناير 2024 أمطارا خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار متفاوتة بداية من الإثنين 22 يناير

وشددت الأرصاد الجوية على أنه اعتبارا من الإثنين 22 يناير ستشهد حالة الطقس أمطارا متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4: 5 درجات مئوية؛ يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق؛ ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الثلاثاء 23 يناير

ويوم الثلاثاء 23 يناير 2024، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس أمطارًا متوسطة تغزر أحيانا بنسبة حدوث 60:50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الأربعاء 24 يناير 2024

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 تشهد حالة الطقس أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.