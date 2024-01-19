حالة الطقس اليوم الجمعة 19-1-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة مستقرة على كافة الأنحاء مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة والتي بدأت مصر تسجله منذ الأربعاء الماضي، ويبلغ ذروة الارتفاع يوم الأحد المقبل لتبدأ في التراجع مرة ثانية.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 19-1-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة استمرار الارتفاعات التدريجية في الحرارة والتي بدأت الاربعاء الماضي، وتستمر حتى الأحد المقبل بدون تقلبات في الرياح أو الأمطار.

ويزداد دفء أجواء النهار بشكل ملحوظ ووصول الحرارة لما بين أوائل إلى منتصف العشرين على المناطق الشمالية، وما بين منتصف إلى أواخر العشرين على مناطق الصعيد، مع التأكيد على ثبات شدة برودة الطقس ليلًا خاصة مع الأوقات المتأخرة والصباح الباكر يكون قارس أحيانًا.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تستقر حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، ويكون الطقس غائم جزئيًا بشكل عام مع احتمال أمطار خفيفة صباحًا، ضباب خفيف يبدأ عند منتصف الليل، ويكون الطقس صافٍ بشكل عام مع ضباب خفيف صباحًا.

وتسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة .

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14.

الجيزة العظمى 23 درجة والصغرى 14.

القليوبية العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

المنصورة الصغرى 12 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 22

شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 22

طنطا الصغرى 12 والعظمى 21

مطروح الصغرى 11 والعظمى 20

السلوم الصغرى 09 والعظمى 21

سيوة الصغرى 05 والعظمى 19

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 23

الفيوم الصغرى 07 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 22

المنيا الصغرى 06 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23

سوهاج الصغرى 08 والعظمى 24

قنا الصغرى 09 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 25

أسوان الصغرى 10 والعظمى 26

الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 22.