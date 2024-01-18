الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الآن.. حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وغدا

الطقس
الطقس

يحرص المواطنون قبل الخروج من المنزل على معرفة حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وغدا عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وغدا

وأكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في الأيام المقبلة سيكون مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية
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حالة الطقس اليوم الخميس 18 يناير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

حالة الطقس اليوم في مصر

تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة.
  • السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجات.
  • جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة.
  • شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة.
  • جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى  11 درجة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

حذرت خرائط الطقس من قلة الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  11 درجة

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، أجواء شتوية مستقرة نسبيًا مع استمرار تكاثر السحب في سماء المدينة وتوقعات بسقوط أمطار تكون خفيفة بنسب حدوث لا تتعدى ال 30٪.

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية سجلت محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد درجات حرارة تراوحت بين 20 درجة مئوية العظمى و10 درجات للصغرى، ورياح معتدلة بلغت سرعتها 28كم/الساعة.

حالة الطقس اليوم الخميس 18 يناير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الإثنين القادم 22 يناير، تشهد البلاد اضطرابًا في الأحوال الجوية وحالة الطقس.

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس تشهد اعتبارًا من الإثنين القادم، أمطارًا متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس تشهد انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجة مئوية.

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