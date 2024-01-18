الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد 100 يوم من الحرب.. هكذا دعم نجوم الفن القضية الفلسطينية

كيف دعم المشاهير
كيف دعم المشاهير المصرية القضية؟

دعم عدد كبير من نجوم السينما المصرية القضية الفلسطينية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مستخدمين عبارات قوية تدل على رفض ما يحدث في فلسطين، وأبرزها "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين - تسقط تسقط إسرائيل - عاشت فلسطين حرة".

ورغم مرور 100 يوم من حرب غزة، إلا أن الإحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس الإجرام على المواطنين وقتل الأطفال الأبرياء والنساء وهدم البيوت، ونزوح أكثر من 90% من السكان الأصليين.

ولم يكن دعم القضية الفلسطينية من نجوم السينما المصرية فقط، بل لقت القضية اهتمام الكثيرين حول العالم، لإجاد حل سياسي ينقذ الوضع الذي تعاني منه الأسر في فلسطين.

وتزامنًا مع مرور 100 يوم من حرب غزة، يرصد "الدستور" في هذا التقرير كيف دعم المشاهير القضية لمساندة أهالي غزة في هذه المحنة.

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شارك العديد من النجوم المصريين في وقفة تضامنية من خلال نقابة الممثلين لدعم القضية الفلسطينية، وكان من بينهم الفنان سيد رجب - الفنان باسم سمرة - الفنان خالد الصاوي، وغيرهم من النجوم.

وظهرت النجمة جومانا مراد مع النجمة سيمون وهما ترتديان الشال الفلسطيني دعمًا للقضية الفلسطينية.

كيف دعم المشاهير المصرية القضية؟ 
بعد 100 يوم من حرب غزة.. كيف دعم المشاهير المصرية القضية؟ 

ومن ضمن النجوم الذين شاركوا برأيهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي النجم أحمد السقا، الذي عبر عن مساندة أهالي فلسطين وتضامنه مع القضية الفلسطينية، ونشر "السقا" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "بل أحياء عند ربهم يرزقون".

كيف دعم المشاهير المصرية القضية؟ 

وطهرت النجمة لبلبة مرتدية الشال الفلسطيني الملون باللون الأبيض والأسود لتعلن عن تضامنها للقضية للفسلطينية.

كيف دعم المشاهير المصرية القضية؟ 
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