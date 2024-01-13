السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

4 فوائد ذهبية للحرنكش.. يعالج الشعر ومفيد للصحة

الحرنكش
الحرنكش

الحرنكش من ضمن الفواكه التي يحبها الصغير قبل الكبير، خاصة أنه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية التي تفيد الشعر، وفقًا لموقع "very well health".

يعد الحرنكش،من الفواكه التي يمكن تخزينها لأنها تحتوي على المزيج المناسب من الحلو والحامض، وبالتالي فهو مثالي لكافة الأذواق، كما يتم تحويلها بشكل شائع إلى معلبات ومربى وجيلي في بعض البلدان. 

فوائد ذهبية لعلاج الشعر من فاكهة الحرنكش 
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فوائد ذهبية لعلاج الشعر من فاكهة الحرنكش 

1 - إنتاج خلايا الدم الحمراء، والتي تنقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، وبالتالي يساعد الأكسجين في تغذية بصيلات الشعر، مما قد يزيد من قوتها.

2 - يعمل على تنظيم إنتاج الزهم، وهو الزيت الذي يحافظ على صحة الشعر، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يزيد من الزهم ومن ثم تراكم الدهون على فروة الرأس، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

3 - يساعد الحرنكش على حماية فروة الرأس من التلف وذلك لأن التلف يتسبب في التهاب فروة الرأس، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

4 - يساعد في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الضروري لنمو الشعر، كما أنه يساعد على حماية بصيلات الشعر من التلف، مما قد يساعد على تعزيز نمو الشعر.

5 فوائد ذهبية لعلاج الشعر من فاكهة الحرنكش

فوائد فاكهة الحرنكش 

1 - يساعد في إبطاء عملية شيخوخة الجلد، حيث تساعد مضادات الأكسدة في الدفاع عن خلايا بشرتك من تلك الجذور الحرة الزائدة.

2 - الحرنكش  من الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" في النظام الغذائي على أساس يومي، لذلك فهو يساعد في تقوية نظام المناعة.

3 - يحفاظ على اللثة في شكل صحي، وبالتالي جعل ابتسامتك تبدو استثنائية، فقد يؤدي إتباع نظام غذائي يفتقر إلى فيتامين ج إلى الإصابة بمشاكل اللثة والأسنان.

4 - الحرنكش يحتوي على مركبات جيدة  في حماية أنسجة الكبد من التلف، حيث يعد الحفاظ على الكبد من الأمور الهامة للتخلص من المواد السامة في جسمك التي يمكن أن تعرض صحتك للخطر.

3 - يعمل "الحرنكش" كذلك على التخلص من مشكلات الهضم، كما يعتبر من أفضل الأطعمة التي تمنح الإحساس بالشبع، وبالتالى الوقاية من زيادة الوزن، ويعمل على تعزيز صحة القلب.

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