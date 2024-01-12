الجمعة 12 يناير 2024
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الصحة

هل النوم مباشرة بعد الأكل مضر؟ والمدة المناسبة بين تناول الطعام والنوم

جريدة الدستور

هل النوم مباشرة بعد الأكل مضر؟ سؤال تداول على محركات الإنترنت من قبل الكثير لمعرفة الإجابة الطبيه، خوفًا من التعرض لمخاطر صحية.

عندما تخلد إلى النوم، يركز جسمك على الراحة والتعافي، وليس على الهضم يمكن أن يعطل عملية الهضم، مما يؤدي إلى عدم الراحة، ومشاكل في المعدة، وضعف عملية التمثيل الغذائي، ومع مرور الوقت، يمكن أن يساهم ذلك في زيادة الوزن والظروف الصحية.

ووفقًا لموقع "very well health"، نرصد لكم في هذا التقرير المخاطر الصحية للأكل قبل النوم لحمايتك وحماية أسرتك من أعراض السمنة وانقطاع التنفس أثناء النوم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

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المخاطر الصحية للأكل قبل النوم

لا يعد النوم بعد تناول وجبة خفيفة مشكلة كبيرة، لكن النوم بعد تناول وجبة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل فتق الحجاب الحاجز والسمنة وانقطاع التنفس أثناء النوم. 

فيما يلي بعض المشكلات التي قد تجد نفسك تتعامل معها إذا كنت تأكل في وقت قريب جدًا من وقت النوم.

1 - عسر الهضم والارتجاع الحمضي: يؤدي وضع الاستلقاء إلى تمكين حمض المعدة من الصعود إلى المريء، مما يساهم في عسر الهضم أو الارتجاع الحمضي.

2 - اضطرابات النوم: إذا كنت تعاني من الارتجاع الحمضي، فقد تتأثر جودة نومك أيضًا، إن تناول وجبة ثقيلة قبل النوم مباشرة يمكن أن يحافظ أيضًا على عملية التمثيل الغذائي لديك وربما يرفع درجة حرارة جسمك أعلى من المستوى الأمثل للنوم.

3 - زيادة الوزن: مع مرور الوقت، يمكن أن تساهم آثار استهلاك السعرات الحرارية الزائدة قبل أن يتباطأ التمثيل الغذائي في الليل في زيادة الوزن.

ما هي المدة المناسبة بين تناول الطعام والنوم؟

بعد أن تعرفت على أضرار الأكل قبل النوم، فأنت تتساءل الآن على المدة المناسبة بين تناول الطعام والنوم.

يوصي الخبراء بأن يكون هناك ثلاث ساعات ما بين تناول الطعام والخلود إلى النوم، وذلك لأنه خلال هذا الوقت تكون عملية الهضم قد بدأت، كما يتم دفع الطعام المهضوم إلى منطقة الأمعاء الدقيقة مما يقلل من خطر المشكلات الهضمية المختلفة، مثل: عسر الهضم، وحرقة المعدة.

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