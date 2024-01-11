في ذكرى ميلاده.. أسرار لا تعرفها عن مصطفى درويش

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا في 1 مايو عام 2023، إثر تعرضه بضعف في عضلة القلب، ليتوفى عن عمر يناهز الـ 43 عامًا.

وكانت أنباء وفاة الفنان مصطفى درويش، كالصاعقة على محبينه وصدمة كبيرة لنجوم الوسط الفني، خاصة أنه من ضمن النجوم الذين تركوا بصمة كبيرة في السينما والدراما المصرية.

وبالرغم من ظهور الفنان الراحل مصطفى درويش في الكثير من الأدوار المختلفة التي حققت نجاحًا كبيرًا، إلا أن مسلسل "بـ 100 وش"، من أكثر الأعمال المفضله لديه.

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى درويش اليوم في 11 يناير، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل مصطفى درويش والتي صرح بها خلال لقاءاته التليفزيونية.

أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل مصطفى درويش

يُعد الفنان مصطفى درويش، من أكثر النجوم التزامًا في مواعيد عمله، وصرح في أكثر من لقاء له أنه عشق الفن والتمثيل منذ نعومة أظافره، وكان أول مرتب حصل عليه من عمله كان 1000 جنيه.

أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل مصطفى درويش

أما عن الحياة الزوجية، فكان الفنان مصطفى درويش تاركًا الفكرة لفترة مؤقته ليتمكن من تحقيق حلمه أولًا وتكوين مستقبله نظرًا لإعتماده على نفسه بعد وفاة والده.

وكان أول مشروع له بيع الذرة مع أصدقائه وهو في الثاني الثانوي، وصرح أنه ولد لأسرة متوسطة الحال، وأفضل الأدوار المفضله له مع الفنانة نيلي كريم في مسلسل “الأعلى سعر”.

أسرار لا تعرفها عن الفنان الراحل مصطفى درويش

والجدير بالذكر، قدم الفنان الراحل مصطفى درويش الكثير من الأعمال الفنية التي لا تنسى، أبرزهم: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبوعمر المصرى، نصيبي وقسمتك 3، حكايتي، بركة، أبوجبل، خيانة عهد، بـ100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما والأرض، وسوتس بالعربي وآخر مسلسل له سره الباتع وعرض رمضان 2023، ومن أعماله السينمائية "كف القمر، كارما".