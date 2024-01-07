الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب تورم أصابع القدم في فصل الشتاء وأعراض تستوجب الذهاب للطبيب

تورم أصابع القدم
تورم أصابع القدم

يصاب البعض بمرض تورم أصابع القدم في فصل الشتاء دون معرفة الأسباب الطبية، ولعلك تتساءل عن أسباب تورم أصابع القدم في الشتاء وما هي أبرز الأعراض للوقايه.

ووفقًا لموقع "livestrong"، نرصد لكم في هذا التقرير المفصل كافة المعلومات التي يجب أن تعرفها عن أسباب تورم أصابع القدم في فصل الشتاء وأعراض تستوجب الذهاب للطبيب، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

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كيف تحمى نفسك من التعرض للإصابة بالتهابات الأعصاب فى الشتاء؟

أسباب تورم أصابع القدم 

1 - تعرض الشعيرات الدموية في أصابع القدم إلى الهواء البارد لا المتجمد بشكل مستمر.

2 - تكرار عملية تدفئة أصابع القدم ومن ثم تعريضها للبرودة من جديد الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الشعيرات الدموية.

3 - عملية تدفئة أصابع القدم تسبب توسع في الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في القدم بشكل سريع مما يسبب تدفق الدم في الأوعية الدموية الأكبر بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية في تلك اللحظة مما يسبب نزيف الدم إلى الخارج والتهاب المنطقة.

أسباب تورم أصابع القدم في فصل الشتاء

أعراض تستوجب الذهاب للطبيب

1 - ارتفاع درجة حرارة الجسم.
2 - خروج صديد من منطقة التورم.
3 - تورم أصابع القدم أكثر من مرة بشكل متتالي.
4 - عدم تحسن الحالة وتورم أصابع القدم في الشتاء بعد 2 - 3 أسابيع.
5 - الإصابة بمرض السكري، إذ تعد إصابات القدم أكثر خطورة في مرضى السكري.
6 - الإصابة ببعض المضاعفات، مثل: انتفاخن وتبثر الجلد إذ يجعل أصابع القدم أكثر عرضة للتقرحات والإصابة بالالتهاب مما يمكن أن يشكل خطر على حياة الشخص في حال تركه دون علاج.

عوامل خطر الإصابة بتورم أصابع القدم في الشتاء

بالرغم من أن سبب تورم أصابع القدم في الشتاء غير معروف تماما إلا أن بعض العوامل يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بهم كما يأتي: 

1 - التدخين.
2 - العيش في المناطق ذات المناخ الرطب.
3 - الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو الناقص عن معدل وزنهم الصحي.
4 - ارتداء الملابس الضيقة أو المكشوفة والتي تسبب تعرض أصابع القدم إلى الهواء البارد.
5 - الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات المرضية كضعف الدورة الدموية، ومرض الذأب الجلدي.

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