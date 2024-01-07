الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون أكثر برودة مع بداية فترات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر حيث يتجاوز فرق درجات الحرارة الـ 10 درجات.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن ظاهرة الشبورة المائية تسيطر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة تصل لحد الضباب، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

txt

حالة الطقس اليوم الأحد 7-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود اليوم طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد  وباقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. 

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وبالنسبة لحالة الطقس غدًا، توقعت هيئة الأرصاد الجوية بان توقعات درجات الحراراة غدا الاثنين 8 يناير 2024 وسوف يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وحذرت من شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر علي طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية أجواء شتوية مميزة نتيجة انحسار فرص سقوط الأمطار وظهرت في سماء المحافظة سحب تنذر بأمطار خلال الأيام المقبلة حيث يعد الوقت الحالي هو أفضل أجواء الشتاء في المدينة الساحلية حيث يتعدل درجات الحرارة حتى الساعة 12 ظهرا.

وتوجد فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من «الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- شمال سيناء» بنسبة حدوث 60:50% تقريبًا، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأشارت الأرصاد، من المتوقع أن تشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الأحد 7-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس غد ا حالة الطقس اليوم الأرصاد

مواد متعلقة

رسام كابتن ماجد يتصدر التريند.. وهذه قصته

أخبار فاتتك| اليوم منتخب مصر يواجه تنزانيا.. وعشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال على غزة

في عيد ميلاد جنات.. أبزر صفات أنثى الجدي

تفاصيل شروط مسابقة التربية والتعليم 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

حالة الطقس في مصر بالقاهرة والإسكندرية خلال الأسبوع

موعد استطلاع هلال رجب 1445 وأشهر الأدعية في هذا الشهر

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 .. وباقي الإجازات الرسمية

أعراض الإصابة بمرض سرطان الرئة الأولية للتشخيص المبكر

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حدث ليلًا| إحالة هانى شاكر للمحاكمة.. وتفاصيل جديدة فى مقتل خبير زراعى وفتاة داخل شقة بالمعصرة

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

تغيير فى أرقام «قمصان» لاعبى المنتخب الوطنى بسبب «كهربا»

حكاية كتاب يقرأه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين