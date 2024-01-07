تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون أكثر برودة مع بداية فترات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر حيث يتجاوز فرق درجات الحرارة الـ 10 درجات.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن ظاهرة الشبورة المائية تسيطر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة تصل لحد الضباب، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود اليوم طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وباقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وبالنسبة لحالة الطقس غدًا، توقعت هيئة الأرصاد الجوية بان توقعات درجات الحراراة غدا الاثنين 8 يناير 2024 وسوف يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وحذرت من شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر علي طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية أجواء شتوية مميزة نتيجة انحسار فرص سقوط الأمطار وظهرت في سماء المحافظة سحب تنذر بأمطار خلال الأيام المقبلة حيث يعد الوقت الحالي هو أفضل أجواء الشتاء في المدينة الساحلية حيث يتعدل درجات الحرارة حتى الساعة 12 ظهرا.

وتوجد فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من «الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- شمال سيناء» بنسبة حدوث 60:50% تقريبًا، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأشارت الأرصاد، من المتوقع أن تشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.