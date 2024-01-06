موعد استطلاع هلال رجب 1445 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين.

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع هلال رجب 1445، والذي يوافق يوم الخميس المقبل 29 جمادى الآخرة هجريا، والموافق 11 يناير ميلاديا.

ويرصد “الدستور” في هذا التقرير موعد استطلاع هلال رجب 1445 وأشهر الأدعية في هذا الشهر، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

موعد استطلاع هلال رجب 1445 وأشهر الأدعية في هذا الشهر

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الخميس المقبل الـ 11 من يناير الجاري، هلال شهر رجب لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب لعام 1445 هجرية، يوم الخميس الـ 11 من يناير الجاري، الـ 29 من شهر جمادى الآخرة، بعد صلاة المغرب.

ما هى الأشهر الحُرم؟

وشهر رجب أحد الشهور الأربعة الحرام والتي حرم الله عز وجل القتل فيها، وجاءت هذه الشهور كالتالي:« ذو القِعْدة وذو الحجة والمحرم ورجب».

أشهر الأدعية في رجب (مستجاب)

1 - اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

2 - اللَّهم إني أستودعك ذريتي وأهلي يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم وعافهم من كل آفة وعاهة، ومن سوء الأسقام والأمراض، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر عين كل حاسد، وغل كل حاقد، ومن أصدقاء السوء.

3 - اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

4 - اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

5 - ربَنا وَلا تحملنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكافرِين.

6 - اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان.

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