السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يتسال كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري لذلك زادت عمليات البحث مؤخرا عبر المنصات الإلكترونية عن سعر العملة السعودية اليوم السبت 6 يناير 2024، بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك المصرية و كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتزامن مع إجازة البنوك لمدة 3 أيام الجمعة إلي الأحد بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم السبت نحو 8.22 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم السبت نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري..احسب الفرق

 

سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري 

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع. 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم السبت نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم السبت نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

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سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار في الصاغة

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سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB ، اليوم السبت نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 6 يناير نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي اليوم السبت 6 يناير 2024.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم السبت 6 يناير

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 6 يناير 2024.

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