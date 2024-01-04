سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري..احسب الفرق

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس، مقابل الجنيه المصري في البنوك امصرية حالة من الاستقرار، ناتجة عن انخفاض الطلب على العملة العربية المرتبطة دائما في توفيرها للمسافرين للاراضي المقدسة لاداء شعائر العمرة او شعائر الحج.

ويبحث كثير من المصريين وخاصة العاملين في المملكة العربية السعودية عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري لتغيير الريال السعودي مقابل الجنيه.

ويعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك يوم الخميس ٤-١-٢٠٢٤.



سعر الريال السعودي اليوم



في بنك التعمير والإسكان، سجل سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه



وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي ٨.١٩ جنيه للشراء و٨.٢٣ جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر



وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: ٨.١٩ جنيه للشراء و٨.٢٣ جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم للشراء في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه، وسعر البيع 8.25 جنيه.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الريال السعودي 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.