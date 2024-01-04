سعر الريال السعودى واليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنوك 4-1-2024

واصل سعر الريال السعودي اليوم وأيضًا سعر اليورو ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس ٤-١-٢٠٢٤، مع إبقاء البنك المركزي المصري على قيمة الجنيه مقابل العملات في اجتماعها الأخير والذي ثبتت فيه سعر الفائدة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي واليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك ٤-١-٢٠٢٤

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي ٨.١٩ جنيه للشراء و٨.٢٣ جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: ٨.١٩ جنيه للشراء و٨.٢٣ جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم للشراء في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه، وسعر البيع 8.25 جنيه.

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، سجل سعر الريال السعودي 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان، سجل سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 33.6405جنيه للشراء، و33.8178 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 33.65 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.63 جنيه للشراء، و 33.81 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.59 جنيه للشراء، و33.81 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.73 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.71 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.71 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.65 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع.