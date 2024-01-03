الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي اليوم 3 يناير 2024

شرائح الكهرباء
شرائح الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم 3 يناير 2024 أسعار شرائح استهلاك  الكهرباء الجديدة بعد زيادتها عبر موقعه الرسمي، وتطبق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بداية من شهر يناير 2024.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024

 ووفق التعديل على أسعار شرائح الكهرباء التي تم نشرها عبر موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقد تعديل الأسعار في جميع شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري على النحو التالي:

أسعار الشريحة الأولى للكهرباء

(0 - 50 كيلووات)- السعر الجديد: 58 قرشًا- السعر القديم: 48 قرشًا.

أسعار الشريحة الثانية للكهرباء

(51 - 100 كيلووات)- السعر الجديد: 68 قرشًا- السعرالقديم: 58 قرشًا.

أسعار الشريحة الثالثة للكهرباء 

(0 - 200 كيلووات)- السعر الجديد: 83 قرشًا- السعر القديم: 77 قرشًا.

أسعار الشريحة الرابعة للكهرباء  

(201- 350 كيلووات)- السعرالجديد: 125 قرشًا- السعر القديم:106 قرشًا.

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أسعار الشريحة الخامسة للكهرباء

(351 - 650 كيلووات)- السعرالجديد: 140 قرشًا- السعر القديم: 128 قرشًا.

وجاءت أسعار شرائح المستهلك لأكثر من 650 كيلووات على النحو التالي:

أسعار الشريحة السادسة للكهرباء

(0 - 1000 كيلووات)- السعر الجديد: 150 قرشًا.- السعر القديم: 128 قرشًا.

وجاءت أسعار شرائح المستهلك لأكثر من 1000 كيلووات على النحو التالي:

أسعار  الشريحة السابعة للكهرباء

(0 - أكثر من 1000 كيلووات)- السعرالجديد: 165 قرشًا- السعر القديم: 145 قرشًا.

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجمالي الطلبات التي تلقتها المنصة الإلكترونية لموحدة لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات لتركيب عداد كودي للمباني المخالفة والعشوائية.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور» أن إجمالي الطلبات على المنصة الالكترونية الموحدة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 3.7 مليون طلب لتركيب عداد كودي مسبق الدفع على مستوي شركات التوزيع التسع التابعة لوزارة الكهرباء.

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