عزة مصطفى تتحدث عن مواعيد قطع الكهرباء وأسباب زيادة أسعارها (فيديو)

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى عن أن وزارة الكهرباء ستصدر غدًا جداول جديدة تحدد مواعيد قطع التيار الكهربائي، والتي ستبدأ من الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في الخامسة مساءً، مؤكدة أنه لن يتم قطع الكهرباء في الليل.

وأرجعت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة صدى البلد، زيادة أسعار الكهرباء إلى ارتفاع تكلفة إنتاجها ونقلها، وطالبت المواطنين بترشيد استهلاكها والتعاون مع الحكومة في تخطي الأزمة.

وأشادت عزة بتفهم المواطنين للزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والذهب، ودعتهم إلى فهم الزيادة في أسعار الكهرباء والمترو أيضًا.