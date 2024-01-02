أستاذ الاستثمار يكشف أسباب زيادة أسعار باقات الإنترنت والكهرباء (فيديو)

قال د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية المختصة بزيادة الأسعار الأخيرة، حتى يكون هناك فرصة للاستيعاب من قبل المواطنين، لكن مع بداية كل عام تحتاج الحكومات إلى ضبط معدلاتها الاقتصادية والهيكلة الإدارية.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن ضغوط تحرك الدولار يؤثر في هذه القرارات بشكل كبير، وأيضا ارتفاع أسعار الوقود على المنطقة بأكملها، والذي أثر على ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر، لكن قرار ارتفاع أسعار باقات الإنترنت من قبل شركات المحمول في ذلك الوقت تحديدا، ما هو إلا إحباط للمواطنين وليس لها مبرر إطلاقًا.