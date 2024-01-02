الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ الاستثمار يكشف أسباب زيادة أسعار باقات الإنترنت والكهرباء (فيديو)

الكهرباء
الكهرباء

قال د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية المختصة بزيادة الأسعار الأخيرة، حتى يكون هناك فرصة للاستيعاب من قبل المواطنين، لكن مع بداية كل عام تحتاج الحكومات إلى ضبط معدلاتها الاقتصادية والهيكلة الإدارية.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن ضغوط تحرك الدولار يؤثر في هذه القرارات بشكل كبير، وأيضا ارتفاع أسعار الوقود على المنطقة بأكملها، والذي أثر على ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر، لكن قرار ارتفاع أسعار باقات الإنترنت من قبل شركات المحمول في ذلك الوقت تحديدا، ما هو إلا إحباط للمواطنين وليس لها مبرر إطلاقًا.

صالة التحرير زيادة الأسعار الأخيرة التمويل أسعار الوقود أسعار باقات الإنترنت باقات الانترنت الإنترنت ارتفاع أسعار باقات الإنترنت شركات المحمول الوقود الدولار

الأكثر قراءة

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

إسرائيل تقصف بيروت لأول مرة منذ حرب تموز وتستهدف قياديًا فلسطينيًا.. و"حماس" تعلق

عاجل.. استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العارورى فى بيروت

أستاذ الاستثمار يكشف أسباب زيادة أسعار باقات الإنترنت والكهرباء (فيديو)

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء