"صالة التحرير" يعرض تقريرًا لـ"الدستور" عن أخطاء يفعلها الناخب تبطل صوته

حذرت الإعلامية عزة مصطفى، من انتشار الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدة ضرورة تجنب هذه الرسائل.



واستعانت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، بتقرير موقع "الدستور"، الذي نُشر اليوم السبت، بعنوان:احذر.. أخطاء يفعلها الناخب تبطل صوته فى الانتخابات الرئاسية 2024"، لتجنب إهدار الصوت الانتخابي خلال المشاركة في العملية الانتخابية، مع توفير بعض النصائح لتجنبها والمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية.



وأكدت أن العملية الانتخابية جاءت في ظروف وأحداث صعبة يشهدها العالم العربي، ولكن ذلك لا يمنع الحفاظ على على الاستحقاق الدستوري وحق المواطن في الإدلاء برأيه.