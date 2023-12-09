السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

احذر.. أخطاء يفعلها الناخب تبطل صوته في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

يرغب الملايين من الناخبين في معرفة قائمة أخطاء يفعلها الناخب تبطل صوته في الانتخابات الرئاسية 2024 ولتجنبها وتعلم التصويت بطريقة صحيحة لعدم إبطال الصوت الانتخابي للراغبين في المشاركة والإدلاء بأصواتهم حيث تعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة هامة للمواطنين للمشاركة في صنع المستقبل السياسي لبلدهم. 

 احذر.. أخطاء يفعلها الناخب تبطل صوته في الانتخابات الرئاسية 2024 

في بعض الأحيان يقوم المواطنون ببعض الأخطاء التي تؤدي إلى تبطيل صوتهم الانتخابي وتقليل تأثيرهم في عملية الانتخابات، وخلال السطور التالية يستعرض "الدستور" أخطاء تفعلها الناخب تبطل صوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وتهدر الصوت الانتخابي خلال المشاركة في عملية الاقتراع مع توفير بعض النصائح لتجنبها والمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية والتي تتلخص فيما يلي:-

التصويت لأكثر من مرشح 

التصويت لأكثر من مرشح خلال الانتخابات الرئاسية بوضع علامة صح في خانتين أو أكثر من خانات إبداء الرأي تبطل صوتك في العملية الانتخابية. 

عدم التسجيل في السجل الانتخابي

 يعد التسجيل في السجل الانتخابي أول خطوة مهمة للمشاركة في الانتخابات إذا لم يقوم المواطن بالتسجيل في السجل الانتخابي قبل الموعد المحدد، فإنه سيفقد فرصة التصويت.

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عدم التواجد في مركز الاقتراع

 يجب على المواطن أن يكون حاضرًا في مركز الاقتراع في يوم الانتخابات إذا لم يحضر المواطن في المكان المحدد وفي الزمان المحدد، فإنه سيفقد فرصة التصويت.

التخلي عن حق التصويت

 قد يواجه المواطنون بعض الصعوبات أو الاحباط في العملية الانتخابية، مثل طوابير طويلة أو تأخر في النتائج. ومع ذلك، فإن التخلي عن حق التصويت بسبب هذه الصعوبات يعني تضييع فرصة للتأثير في العملية الديمقراطية.

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استخدام القلم الرصاص 

تصويت الناخب باستخدام قلم رصاص يبطل صوتك في الانتخابات لأنه يعطي الفرصة للتلاعب بمسح علامة الاختيار وكتابتها في مكان آخر.

وباستخدام حقك في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، يمكنك أن تكون جزءًا فعالًا في صنع المستقبل السياسي لبلدك. من خلال تجنب هذه الأخطاء والمشاركة بشكل مستنير وفعال في العملية الانتخابية، كما يمكنك أن تزيد من قوة صوتك وتسهم في تحقيق التغيير المطلوب لذا، فلنستثمر حقوقنا الديمقراطية ونشارك بفعالية في الانتخابات.

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