السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 24 لجنة للمغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالبحيرة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، 24 لجنة خاصة بالوفدين داخل محافظة البحيرة وتم تقسمها على جميع اللجان العامة بالمحافظة، والبالغ عددها 18 لجنة عامة.

لجان الوافدين في البحيرة

  1. لجنة قسم شرطة دمنهور ومقرها ميدان الإمام محمد عبدة، بمدينة دمنهور.
  2. لجنة قسم شرطة النوبارية ومقرها الجمعية الزراعية بقرية الإمام محمد رفعت.
  3. لجنة المدرسة الثانوية بقسم شرطة النوبارية، شارع أحمد عرابي الحي الثاني.
  4. لجنة قسم شرطة كفر الدوار بمصنع الهلال، شارع أحمد عرابي بمنطقة مصانع الغزل والنسيج.
  5. لجنة مدرسة العشرة آلاف بقرية العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير.
  6. لجنة مدرسة غرب النوبارية الابتدائية، بقرية البزور بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير.
  7. لجنة مدرسة القطاع الشمالي بمنطقة بندر أبوالمطامير.
  8. لجنة مدرسة صلاح الدين الأيوبي للتعليم الأساسي بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير.
  9. لجنة مدرسة حبلص التابعة لبندر إدكو.
  10. لجنة مدرسة الإمام الحسيني التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات.
  11. لجنة ساحة محكمة الرحمانية بشارع محكمة الرحمانية بندر الرحمانية.
  12. لجنة مدرسة بدر الثانوية بشارع المركز ببند مركز بدر.
  13. لجنة مدرسة قرية النجاح الإعدادي المشتركة التابعة لدائرة مركز بدر.
  14. لجنة مدرسة علي ابن أبي طالب الإعدادي المشتركة بدائرة مركز حوش عيسى.
  15. لجنة ساحة موقف دمنهور بجوار مستشفى الحميات بدائرة مركز شرطة دمنهور.
  16. لجنة مدرسة الأبعادية بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعة.
  17. لجنة مدرسة الجدية المشتركة بدائرة مركز رشيد.
  18. لجنة مركز شباب الطرح بقرية الطرح بدائرة مركز شرطة بمركز كفر الدوار.
  19. لجنة مركز شباب الكنج عثمان، بمركز كفر الدوار.
  20. لجنة مركز شباب قرية منشية صيرة، بقرية أبو قير مركز كفر الدوار.
  21. جنة نادى البيضا الرياضى بقرية البيضا التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار.
  22. لجنة مركز شباب كفر مجاهد بقرية كفر مجاهد التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة.
  23. لجنة مدرسة قرية الإمام مالك التابعة لدائرة مركز شرطة وادي النطرون.
  24. لجنة مدرسة الشهيد مصطفى عابد التابعة لقرية كفر داود بمركز شرطة وادي النطرون.
محافظة البحيرة الهيئة الوطنية للانتخابات لجان المغتربين مركز شرطة دمنهور للانتخابات الرئاسية

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