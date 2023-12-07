الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنجازات غير مسبوقة بالبحيرة.. تنفيذ 79 مشروعا صحيا بـ3.3 مليار جنيه

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن المحافظة شهدت طفرة وثورة غير مسبوقة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة ودعمه المتواصل، خاصةً في قطاع الصحة، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة.

3.3 مليار جنيه لتنفيذ 79 مشروعا
 

وأضافت بلبع، أن إجمالي الاستثمارات التي جرى ضخها بقطاع الصحة خلال الفترة من 2014 وحتى العام الجاري بلغ 3.3 مليار جنيه لتنفيذ 79 مشروعا، 61 مشروعا انتهي منه بتكلفة 1.6 مليار جنيه، و18 مشروعا جاري العمل بها بتكلفة 400 مليون جنيه، موضحة أن من المشروعات التي جرى  تنفيذها المعهد الطبي القومي بدمنهور بتكلفة 260 مليون جنيه، أكبر الصروح الطبية الجديدة بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى كوم حمادة المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه، ومستشفى العسكري بدمنهور بتكلفة 326 مليون جنيه. 

وتابعت، أنه جرى توفير علاج وأمصال على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه، وأدوات ومستلزمات طبيه وأجهزة بتكلفة 301 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مبادرات رئاسية استفاد منها 6.2 مليون مواطن.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أنه جرى تكثيف أعمال القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، مع القيام بتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. 

البحيرة الدلنجات المعهد الطبى مديرية الصحة محافظة البحيرة

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