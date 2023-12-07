وكيل "زراعة البحيرة" يوجه بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة، اجتماع قيادات الزراعة على مستوى المحافظة برئاسة المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.

بدأ الاجتماع بكلمة المهندس موفق محمود ساري، مؤكدًا ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أنه يعتبر واجب وطني، و"علينا جميعًا كزراعيين أن نظهر بشكل مشرف، وأن تكون محافظة البحيرة هي الأولى في نسبة الحضور".

ثم قام المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة، بالتصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة ما تم تنفيذة من قرارات، ثم استعرض ما تم إزالته من التعديات خلال شهر نوفمبر وخطة إزالة التعديات، مشددًا على أنه غير مسموح بوضع أي تشوينات على الأرض الزراعية وأية مبنى سيظهر سيتم محاسبة الجميع، مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف أبدًا وغير مسموح باختراق القانون.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة الانتهاء من تطهير المساقي والمصارف الخصوصية والمستهدف تطهيرها خاصة في المراكز التي لم تصل إلى النسبة الجيدة والتشديد على ذلك، مع ضرورة إزالة أية تعديات على الترع والمصارف وغيرها مع تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة فى هذا التوقيت.

ووجَّه وكيل الوزارة، بضرورة قيام الجمعيات المشتركة بتوفير المعدات اللازمة خاصة حفارات التعاونيات وحفارات القطاع الخاص في حالة الاحتياج وذلك لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى والصرف والإدارة الزراعية، وكذا الجمعيات التعاونية والمشتركة وجهاز تحسين الأراضي.

أهمية توافر التقاوى المعتمدة بالجمعيات الزراعي

وأكد المهندس موفق محمود ساري، وكيل الوزارة، ضرورة أن يكون حصر القمح على الطبيعة وان يكون حصر فعلى، مشددا على أهمية توافر التقاوى المعتمدة بالجمعيات الزراعية خاصة فى هذه الأيام التى يتم فيها زراعة المحصول، كما أشار إلى أن المستهدف زراعته من محصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين ائتمان وإصلاح واستصلاح 317251 فدان ولذلك فعلينا جميعا ان نكون يقظين حتى نصل بالمحصول إلى أعلى مستوى ولا نبخل بأية معلومات قد تفيذ المزارعين خلال هذه الفترة بالإضافة إلى الندوات الإرشادية الدائمة التى تتم على رأس الغيط لتوعية المزارعين بأهمية المحصول الاستراتيجية.

وقال وكيل الوزارة، إن الأسمدة متوفرة بالجمعيات الزراعية، حيث أن جملة الرصيد والوارد 28492.35 طن يوريا و11511.25 طن نترات، والموزع من أول الموسم حتى اليوم 14410.8 طن يوريا و6542.05 طن نترات، والرصيد المتبقى بالجمعيات الزراعية 14081.55طن يوريا و4969.2 طن نترات، موجها بسرعة صرف الأسمدة للمزارعين من خلال كارت الفلاح والآن لا توجد أية صعوبات او عجز فى توفير الأسمدة ولا توجد اى مشاكل متعلقة بالأسمدة.

كما تم مناقشة موقف تقدم زراعة المحاصيل الشتوية على الطبيعة، ومناقشة اى مشاكل خاصة بمراكز تجميع القطن، بالإضافة إلى أخر موقف لتسجيل الحصر الزراعى الموسمى على المنظومة وأخر موقف لكارت الفلاح، وموقف الرد على الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى الإلكترونية، وموقف المرور على محلات المبيدات كما تم مناقشة المشاكل المطروحة من بعض مديرى الإدارات وتم حلها فورا أثناء الاجتماع.

وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات: "إننا نقوم اليوم بزيارة محافظة البحيرة، كونها من اكبر المحافظات الزراعية فى مصر، بناءً على تعليمات الوزير السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد تم التوجيه بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة والتي يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائي، وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزارعين، وان دور اللجان التى ستقوم بالمرور هو توعيه المزارعين أن سعر الضمان 1600 جنية للإردب هو استرشادي فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالمية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين وكذلك التوعية بأساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى إنتاجية وترشد فى استخدام المياه.