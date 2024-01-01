الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الكهرباء": 3.9 مليون طلب لتركيب عداد كودى مسبق الدفع فى 3 سنوات

جريدة الدستور

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجمالي الطلبات التي تلقتها المنصة الإلكترونية لموحدة لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات لتركيب عداد كودي.

أضاف المصدر، لـ«الدستور» أن إجمالي الطلبات على المنصة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 3.7 مليون طلب لتركيب عداد كوديمسبق الدفع على مستوي شركات التوزيع التسع التابعة لوزارة الكهرباء.

وأشار المصدر أن شركات توزيع الكهرباء التسع انتهت من تركيب 2.9 مليون عداد كودي مسبق الدفع  للمباني المخالفة والعشوائية في جميع محافظات الجمهورية خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساعد في تقليل نسب الفقد في التيار الكهربائي وساعد في تقليل السرقات.

وذكر تقرير صادر عن الجمعية العامة لـ“الشركة المصرية لنقل الكهرباء”أهم الدراسات التي تقوم بها الشركة فى مجال تحسين الأداء وهي:

- تعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء الخطط الاستراتيجية قصيرة- متوسطة- طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود (500 و 66.220 ك.ف).

-  إعداد الدراسات الفنية اللازمة لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

-  إجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير.

-  مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية.

- دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية، ويتم ذلك بإستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية.

- إعداد دراسة التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتفاقًا مع دورها فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة، وذلك لتحقيق أعلى معايير الأمان فى التشغيل مع تقليل تكلفة التشغيل إلى الحد الأدنى (تكاليف الوقود، تكاليف التشغيل والصيانة).

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